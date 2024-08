श्रावणात उपवासात साबुदाणा खावा की नाही?

उपवासाला साबुदाणा खाणे हिंदू धर्मात उपवासाला महत्त्व दिले जाते. या काळात फळे, दही, फळे इत्यादी पदार्थ खाल्ले जातात. ज्यामध्ये साबुदाण्याचा देखील समावेश आहे.

Can We Eat Sabudana During Shravan | Can We Eat Sabudana During Shravan