सर्दीमुळे हैराण आहात? हा घरगुती काढा एकदा नक्की ट्राय करा

Anushka Tapshalkar
सर्दी, नाक बंद, डोकेदुखी आणि अंगदुखीने त्रास होत असेल तर हा घरगुती काढा नक्की ट्राय करा.
Irritated with Cold
आलं, काळीमिरी, ५-६ लवंग, दालचिनी पूड, तुळशीची पाने आणि थोडा गूळ.
Ingredients
एका भांड्यात २ ग्लास पाणी उकळण्यासाठी ठेवून त्यात आलं घाला.
Boil Water
काळीमिरी, लवंग, दालचिनी पूड, तुळशीची पाने आणि गूळ घालून मंद आचेवर उकळा.
Spices
१ ग्लास उरेल इतके उकळून घ्या, म्हणजे काढ्याचा पूर्ण गुण मिळेल.
Boil
उकळलेला काढा गाळून एका ग्लासमध्ये घ्या.
Pour
तिखट-गोड चवीचा हा काढा गरम असतानाच प्यावा.
Drink While Its Hot
सर्दी लवकर बरी होते, डोके व अंगदुखी कमी होते, नाक मोकळे होते आणि शरीराला उब मिळते.
Benefits
