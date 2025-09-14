सर्दीमुळे हैराण आहात? हा घरगुती काढा एकदा नक्की ट्राय करा

Anushka Tapshalkar

सर्दीने हैराण?

सर्दी, नाक बंद, डोकेदुखी आणि अंगदुखीने त्रास होत असेल तर हा घरगुती काढा नक्की ट्राय करा.

आवश्यक साहित्य

आलं, काळीमिरी, ५-६ लवंग, दालचिनी पूड, तुळशीची पाने आणि थोडा गूळ.

पाणी उकळा

एका भांड्यात २ ग्लास पाणी उकळण्यासाठी ठेवून त्यात आलं घाला.

मसाले आणि गोड पदार्थ

काळीमिरी, लवंग, दालचिनी पूड, तुळशीची पाने आणि गूळ घालून मंद आचेवर उकळा.

किती वेळ उकळायचा?

१ ग्लास उरेल इतके उकळून घ्या, म्हणजे काढ्याचा पूर्ण गुण मिळेल.

गाळून घ्या

उकळलेला काढा गाळून एका ग्लासमध्ये घ्या.

गरमागरम प्या

तिखट-गोड चवीचा हा काढा गरम असतानाच प्यावा.

फायदे

सर्दी लवकर बरी होते, डोके व अंगदुखी कमी होते, नाक मोकळे होते आणि शरीराला उब मिळते.

