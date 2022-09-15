Engineer's Day: 'हे' इंजिनिअर्स आहेत आजवरचे मुख्यमंत्री

सकाळ डिजिटल टीम

इंजिनिअर्स डे

15 सप्टेंबर हा दिवस इंजिनिअर्स डे म्हणून साजरा केला जातो. 

वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम

असे अनेक इंजिनिअर्स आहेत जे वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात.

अभिनय क्षेत्र ते राजकारण

काही इंजिनिअर्स अभिनेते तर काही सिंगर आहे पण तुम्हाला माहिती आहे का काही इंजिनिअर्स उत्तम राजकीय नेते आहेत.

जाणून घेऊया

आज आपण त्यांच्याविषयी जाणून घेणार आहोत.

पृथ्वीराज चव्हाण

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी University of California येथून Mechanical Engineering  केले.

अरविंद केजरीवाल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आय आय टी खरगपूर येथून Mechanical Engineering शाखेत पदवी संपादन केली. 

नितीश कुमार

बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी NIT, Patna येथून Electrical Engineeringमध्ये पदवी संपादन केली आहे.

मनोहर पर्रीकर

गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आय आय टी बॉम्बे येथून Metallurgical Engineering शाखेत पदवी घेतली.