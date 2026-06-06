फ्लाइटमध्ये स्मोकिंगवर बंदी; तरी टॉयलेटमध्ये ऐशट्रे का असतो? जाणून घ्या कारण...

Vrushal Karmarkar
जगभरातील जवळपास सर्व व्यावसायिक विमानांमध्ये धूम्रपानास सक्त मनाई आहे. विमानात धूम्रपान केल्यास मोठा दंड आणि कायदेशीर कारवाईसुद्धा होऊ शकते.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
असे असूनही तुम्ही विमानाच्या स्वच्छतागृहात काळजीपूर्वक पाहिल्यास तुम्हाला तिथे एक लहान ऐशट्रे दिसण्याची शक्यता आहे.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
यावरून हा प्रश्न निर्माण होतो की, धूम्रपानास मनाई असताना ऐशट्रेची गरजच काय आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावून पाहावे लागेल.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
एक काळ असा होता जेव्हा प्रवाशांना विमान प्रवासादरम्यान सिगारेट ओढण्याची परवानगी होती. विमानांमध्ये धूम्रपान विभाग तयार केले गेले होते.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
आसनांच्या हातांवर व स्वच्छतागृहांच्या दारांवर ऐशट्रे बसवण्यात आले होते. कालांतराने विमानात आग लागण्याच्या घटना घडू लागल्या. हळूहळू धूम्रपानावर निर्बंध लागू केले जाऊ लागले.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत बहुतेक आंतरराष्ट्रीय विमानांमध्ये धूम्रपानावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
आता प्रश्न असा आहे की, धूम्रपानावर बंदी असताना ऐशट्रेचा उपयोग काय? याचे उत्तर सुरक्षेमध्ये दडलेले आहे.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, नियम असूनही काही प्रवासी त्यांचे उल्लंघन करू शकतात.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
जर एखाद्या प्रवाशाने चोरून सिगारेट ओढली तर ती विझवण्यासाठी एक सुरक्षित जागा असणे महत्त्वाचे आहे. पेटलेली सिगारेट कचरापेटीत टाकल्यास आग लागू शकते.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
कारण तिथे टिश्यू पेपर आणि इतर ज्वलनशील पदार्थ असतात. पण प्रश्न असा आहे की, विमानात आगपेटी आणि लायटरला बंदी असताना कोणी सिगारेट कशी पेटवू शकेल?
airplane toilet ashtray reason
ESakal
यामागे सुरक्षा हे प्रमुख कारण आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, सुरक्षा तपासणी असूनही, काही प्रवासी नियम मोडू शकतात आणि प्रतिबंधित वस्तू विमानात चोरून नेऊ शकतात.
airplane toilet ashtray reason
ESakal
ही शक्यता लक्षात घेऊन विमानाच्या स्वच्छतागृहांमध्ये ऐशट्रे बसवलेले असतात. जेणेकरून कोणी धूम्रपान केल्यास ते पेटलेली सिगारेट सुरक्षितपणे विझवू शकतील. त्यामुळे आगीचा धोका कमी होईल.
airplane toilet ashtray reason
ESakal