कोकणचे महाबळेश्वर-दापोलीत या गोष्टींचा नक्की आस्वाद घ्या!

Pranali Kodre
बाराही महिने अल्हाददायक हवामान, सुंदर समुद्रकिनारे असणारा दापोली तालुका हा कोकणचे महाबळेश्वर म्हणूनही ओळखला जातो.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
दापोली तालुक्याला सुमारे ५० किलोमीटर समुद्रकिनारा असून यात मुरूड, कोळथरे, लाडघर, कर्धे, हर्णे, आंजर्ले, केळशी आणि आडे असे आठ समुद्रकिनारे आहेत.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
मुरूड समुद्रकिनाऱ्याला मुरूड-हर्णे समुद्रकिनारा म्हणूनही ओळखले जाते. मऊ वाळू, वाऱ्यावर झुलणारे नारळ, पोफळी, माडाची झाडे, सकाळी दिसणारे सीगल पक्षी लक्ष वेधतात. निव्वळ भटकंतीसाठी हे उत्तम ठिकाण.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत जंजिराचा अपवाग संपूर्ण किनारपट्टीवर हिंदवी स्वराज्याचा भाग होता. दापोलीच्या या किनारपट्टीवर सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचा एकछत्री अंमल होता.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
थंड हवेचं ठिकाण असलेल्या दापोली इंग्रजांच्या नजरेतूनही सुटला नाही. त्यांनी १८१८-१९ दरम्यान ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीत दापोलीत लष्करी तळ वसवला होता. त्यामुळे या ठिकाणाला कँप दापोली असंही म्हणतात.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
दाभोळ बंदर, सुवर्णदुर्ग किल्ला, कनकदुर्ग, फतेदुर्ग, गोवा किल्ला, उन्हवरे येथील गरम पाण्याचे कुंड, कड्यावरचा गणपती, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, महालक्ष्मी मंदिर, साने गुरुजी स्मारक, यातूब बाबा दर्गा असे अनेक पर्यटन स्थळं आहेत.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
सुर्योदय-सुर्यास्त, कोकणचा मेवा, चौपाटीवरचे पदार्थ, उकडीचे मोदक, आंबपोळी, आंबावडी, काजू, फणस, फणसाच्या पोळ्या, समुद्री मासे, सोलकढी, कोकम सार, कोकम सरबत, मिरगुंडे, तळणीच्या मिरच्या यांचा येथे आवर्जून आस्वाद घ्या.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
हिवाळ्यात, सप्टेंबर ते मे महिन्यादरम्यान, दापोलीत भेट देण्यासाठी उत्तम कालावधी मानला जातो.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
समुद्रकिनाऱ्यावर पाण्याचा अंदाज घेऊनच आनंद घ्या. सुचनांचे पालन करा.
Dapoli, Ratnagiri, Konkan
Sakal
Tarkarli Beach, Konkan
Sakal