फॅटी लिव्हरचा धोका वाढतोय! काय खावे आणि काय टाळावे?

Aarti Badade
फॅटी लिव्हरची समस्या आता तरुण आणि महिलांमध्येही वाढताना दिसत आहे, त्यामुळे आहाराकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
Liver
फॅटी लिव्हरचा त्रास असल्यास पालेभाज्या, ताज्या भाज्या आणि सफरचंद, पपई यांसारख्या फळांचा आहारात समावेश करा.
Fruits to Eat
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मूग, हरभरा, विविध डाळी आणि संपूर्ण धान्ये खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक घटक आणि फायबर मिळते.
liver symptoms
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बाहेरच्या पदार्थांऐवजी ताजे, कमी प्रक्रिया केलेले आणि संतुलित घरगुती जेवण खाण्यावर भर द्या.
liver symptoms
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फॅटी लिव्हरचा त्रास असल्यास तळलेले पदार्थ, फास्ट फूड, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि जास्त तेलकट पदार्थांचे सेवन कमी करा.
liver symptoms
Sakal
मिठाई, गोड पदार्थ, शीतपेये आणि अतिरिक्त साखर असलेले पदार्थ खाणे टाळा किंवा त्यांचे सेवन मर्यादित ठेवा.
Liver Inflammation
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फॅटी लिव्हरमध्ये केवळ काय खाता हेच नाही, तर किती खाता हेही महत्त्वाचे असते, त्यामुळे आहारात बदल करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Liver
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