गणरायाला प्रसन्न करण्यासाठी 'या' आहेत बाप्पाच्या आवडत्या गोष्टी

पुजा बोनकिले
मुंबई, पुणे यासारख्या अनेक राज्यांमध्ये गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा गणेशोत्सव 27 ऑगस्टला साजरा केला जाणार आहे.
गणेश चतुर्थीलाच्या दिवशी लोक मोठ्या थाटामाटात बाप्पाला घरी आणतात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात प्रतिष्ठापना करतात.
गणपतीला लंबोदर असे म्हणतात. त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी अर्पण केल्या पाहिजे जाणून घेऊया.
गणेशाच्या चार हातांपैकी एका हातात शंख असते. यामुळे पूजेदरम्यान शंख ठेवावा.
लंबोदराला उकडीचे मोदक प्रिय आहे.
गणपती बाप्पाला 21 दुर्वांची जुडी अर्पण करावी किंवा हार देखील वाहू शकता.
गणरायाला लाल जास्वंद प्रिय आहे.
गणपती बाप्पांंना केळ्यांचा घड अर्पण करावा.