कंप्युटरवर मराठी भाषा पहिल्यांदा केव्हा आली?

1985 भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (DoE) ची स्थापना केली, या विभागाने संगणकावर भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय भाषा कार्यक्रम सुरू केला.

Marathi Language On Computer | Marathi language's digital journey began in 1981 with Devnagari font