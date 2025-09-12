डॉक्टरांच्या मते 'ही' 5 तेले हृदयाला घातक ठरतात!

Aarti Badade
डॉक्टरांच्या मते काही स्वयंपाकाची तेले तुमच्या हृदयाला हळूहळू हानी पोहोचवू शकतात.
या तेलात ट्रान्स फॅट्स असतात जे वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) वाढवतात आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) कमी करतात.
पाम तेलात संतृप्त चरबी जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा होऊन हृदयरोगाचा धोका वाढतो.
सूर्यफूल, सोयाबीन, कॉर्नसारखी रिफाइंड तेले पोषकतत्त्वे कमी करतात व ओमेगा-६ जास्त असल्याने जळजळ वाढवतात.
हे तेल फास्ट फूडमध्ये वापरले जाते. यात संतृप्त चरबी, जास्त ओमेगा-६ आणि गॉसिपोल नावाचे नैसर्गिक विष असते.
नारळ तेलात ९०% संतृप्त चरबी असते. थोड्या प्रमाणात ठीक आहे पण जास्त प्रमाणात सेवन हृदयासाठी हानिकारक ठरते.
ऑलिव्ह ऑइल, फ्लॅक्ससीड ऑइल किंवा मोहरीचे तेल संतुलित प्रमाणात वापरल्यास हृदयासाठी फायदेशीर ठरतात.
