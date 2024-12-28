मासिक पाळी अनियमित येते का? तर 'या' पदार्थांचे करा सेवन!

Monika Shinde
मासिक पाळीचे अनियमित होणे अनेक महिलांसाठी एक सामान्य समस्या आहे.
Irregular Periods
आपल्या रोजच्या आहारात या पदार्थांचा समावेश केल्यास मासिक पाळी नियमित होऊ शकते. तर चला जाणून घेऊया पदार्थांबद्दल
तुळशीचे पाणी किंवा तुळशीच्या पानांचा सेवन केल्याने हार्मोनल संतुलन सुधारते आणि मासिक पाळी नियमित होण्यास मदत मिळते.
अळसी चे बीओमेगा-3 फॅटी ऍसिडने भरपूर असते,ज्यामुळे मासिक पाळीच्या चक्रावर सकारात्मक प्रभाव होतो.
तांदूळ आणि गहू शरीरातील हार्मोन्सच्या संतुलनासाठी मदत करतात. यामुळे पाळी नियमित होऊ शकते.
पपईमध्ये अँझाइम असतात, जे गर्भाशयाच्या संकुचनाला उत्तेजन देतात आणि मासिक पाळीला नियमित बनवतात.
आले आणि हळद शरीरातील रक्त परिसंचरण सुधारते आणि मासिक पाळी नियमित करण्यास मदत करतात.
