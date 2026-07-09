अकबराचा जन्म भारतात झाला नव्हता; कोणता आहे 'तो' पाकिस्तानातील ऐतिहासिक किल्ला?

Vrushal Karmarkar
जेव्हा जेव्हा भारतात मुघल काळाबद्दल चर्चा होते, तेव्हा मुघल सम्राट अकबराचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. अकबराला सर्वश्रेष्ठ मुघल सम्राट मानले जाते.
Amarkot Fort history
ESakal
पण तुम्हाला माहित आहे का की, मुघल सम्राट अकबराचा जन्म भारतात नव्हे, तर पाकिस्तानात झाला होता? आजही हा किल्ला त्याचे ऐतिहासिक पुरावे जपून आहे.
Amarkot Fort history
ESakal
एका हिंदू राजाने बांधलेला हा किल्ला पाकिस्तानातील सिंध प्रांतात आहे. मुघल सम्राट अकबराचा जन्म पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील उमरकोट जिल्ह्यातील अमरकोट किल्ल्यात झाला.
Amarkot Fort history
ESakal
हा एक राजपूत ऐतिहासिक किल्ला आहे जिथे अकबराचा जन्म १५ ऑक्टोबर १५४२ रोजी झाला. १५३९ मध्ये चौसा आणि १५४० मध्ये कन्नौजच्या लढाईत शेरशाह सुरीकडून झालेल्या पराभवानंतर मुघल सम्राट हुमायून भटकत होता.
Amarkot Fort history
ESakal
याच काळात तो आणि त्याची पत्नी हमीदा बानू बेगम सिंधमधील अमरकोट येथे पोहोचले, जिथे सोढा राजपूत राजा विरसालने माणुसकीच्या नात्याने हुमायूनला अमरकोट किल्ल्यात आश्रय दिला.
Amarkot Fort history
ESakal
अकबराचा जन्म याच किल्ल्यात झाला. जन्मावेळी त्याचे नाव अबू-उल-फतह जलालुद्दीन मुहम्मद ठेवण्यात आले.
Amarkot Fort history
ESakal
असे मानले जाते की, हा किल्ला ११ व्या शतकात सोढा राजपूत घराण्याचे राजे राणा अमर सिंग यांनी बांधला होता. अमरकोट किल्ल्याला त्यांचेच नाव देण्यात आले आहे.
Amarkot Fort history
ESakal
इतिहासाचा दुसरा पैलू असा आहे की, या किल्ल्याचा पाया सुमारे १०५० इसवी सन मध्ये सिंधमधील सुम्रो घराण्याचे पहिले राजे उमर सुम्रो यांनी घातला होता.
Amarkot Fort history
ESakal
ज्यांच्या नावावरून या ठिकाणाला उमरकोट असे नाव देण्यात आले. हा किल्ला आयताकृती आकाराचा आहे. त्याच्या भिंती भाजलेल्या विटांनी बनवलेल्या आहेत.
Amarkot Fort history
ESakal
त्यांची उंची अंदाजे ४५ फूट आणि रुंदी अंदाजे १५ फूट आहे. चारही कोपऱ्यांवर मोठे बुरुज आहेत, तर मध्यभागी एक टेहळणी बुरूज असून, तो संपूर्ण वाळवंटावर नजर ठेवतो.
Amarkot Fort history
ESakal