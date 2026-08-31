हाता-पायात वारंवार मुंग्या का येतात?

Aarti Badade

स्लाइड 1

हाता-पायात वारंवार मुंग्या येतात?
हात-पाय सुन्न होण्यामागे काही जीवनसत्त्वांची कमतरता कारणीभूत असू शकते.

स्लाइड 2

व्हिटामिन B-12 ची कमतरता
B-12 ची कमतरता नसांवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे हात-पायांना मुंग्या येणे किंवा सुन्नपणा जाणवू शकतो.

स्लाइड 3

व्हिटामिन B-1 देखील महत्त्वाचे
काही प्रकरणांमध्ये B-1 ची कमतरता नसांच्या कार्यावर परिणाम करून सुन्नपणा निर्माण करू शकते.

स्लाइड 4

व्हिटामिन B-6 ची कमतरता
B-6 ची कमतरताही काही व्यक्तींमध्ये हात-पाय सुन्न होण्याचे कारण ठरू शकते.

स्लाइड 5

पण कारण फक्त व्हिटामिनची कमतरता नाही!
हात-पाय सुन्न होण्यामागे इतर अनेक कारणे असू शकतात, त्यामुळे स्वतःहून निष्कर्ष काढू नका.

स्लाइड 6

एकाच स्थितीत जास्त वेळ बसता?
दीर्घकाळ एकाच स्थितीत बसल्याने नसांवर दबाव येऊन काही वेळासाठी हात-पाय सुन्न पडू शकतात.

स्लाइड 7

डायबिटीजमध्येही सुन्नपणा जाणवू शकतो
डायबिटीजसारख्या स्थितींमध्ये नसांवर परिणाम झाल्यामुळे हात-पायात मुंग्या किंवा सुन्नपणा येऊ शकतो.

स्लाइड 8

वारंवार सुन्नपणा येत असेल तर दुर्लक्ष करू नका
अशी समस्या सतत जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आवश्यक तपासण्या करून घ्या.

स्लाइड 9

स्वतःहून व्हिटामिनच्या गोळ्या घेऊ नका
व्हिटामिन सप्लिमेंट्स किंवा कोणतेही औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेणे टाळा.