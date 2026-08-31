हाता-पायात वारंवार मुंग्या का येतात?

Aarti Badade
हाता-पायात वारंवार मुंग्या येतात?
हात-पाय सुन्न होण्यामागे काही जीवनसत्त्वांची कमतरता कारणीभूत असू शकते.
व्हिटामिन B-12 ची कमतरता
B-12 ची कमतरता नसांवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे हात-पायांना मुंग्या येणे किंवा सुन्नपणा जाणवू शकतो.
व्हिटामिन B-1 देखील महत्त्वाचे
काही प्रकरणांमध्ये B-1 ची कमतरता नसांच्या कार्यावर परिणाम करून सुन्नपणा निर्माण करू शकते.
व्हिटामिन B-6 ची कमतरता
B-6 ची कमतरताही काही व्यक्तींमध्ये हात-पाय सुन्न होण्याचे कारण ठरू शकते.
पण कारण फक्त व्हिटामिनची कमतरता नाही!
हात-पाय सुन्न होण्यामागे इतर अनेक कारणे असू शकतात, त्यामुळे स्वतःहून निष्कर्ष काढू नका.
एकाच स्थितीत जास्त वेळ बसता?
दीर्घकाळ एकाच स्थितीत बसल्याने नसांवर दबाव येऊन काही वेळासाठी हात-पाय सुन्न पडू शकतात.
डायबिटीजमध्येही सुन्नपणा जाणवू शकतो
डायबिटीजसारख्या स्थितींमध्ये नसांवर परिणाम झाल्यामुळे हात-पायात मुंग्या किंवा सुन्नपणा येऊ शकतो.
वारंवार सुन्नपणा येत असेल तर दुर्लक्ष करू नका
अशी समस्या सतत जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आवश्यक तपासण्या करून घ्या.
स्वतःहून व्हिटामिनच्या गोळ्या घेऊ नका
व्हिटामिन सप्लिमेंट्स किंवा कोणतेही औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेणे टाळा.