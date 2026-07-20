रक्तबंबाळ आंदोलन! कुणाचं डोकं फुटलं तर कुणाचं नाक... CJP आंदोलनातील हादरवून टाकणारी दृश्ये समोर

Vrushal Karmarkar

कॉकरोच जनता पक्ष

कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलकांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे गोंधळ घातला. त्यांना संसदेकडे मोर्चा नेण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

दगडफेक

त्यानंतर आंदोलकांनी दगडफेक केली. ज्यात पाच आयपीएस अधिकाऱ्यांसह ५० हून अधिक दिल्ली पोलीस आणि इतर सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

पोलीस

मात्र मोर्चादरम्यान पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. या घटनेप्रकरणी पोलीस आता गुन्हा दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

विद्यार्थी

यापैकी अनेक जण विद्यार्थी नसल्याचे मानले जात आहे. या हिंसाचारामागील कटाचाही तपास केला जाईल, असे पोलिसांनी म्हटले आहे.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

लाठीचार्ज

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस आणि सुरक्षा दलांना आंदोलकांना रोखताना लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागला.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

अडथळे

आंदोलकांना जंतर मंतरपासून संसद भवनाकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्स उभारले होते. मात्र अनेक आंदोलकांनी शास्त्री भवनजवळ सुरक्षा अडथळे तोडण्याचा प्रयत्न केला.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

सोनम वांगचुक

संसदेकडे मोर्चा काढणाऱ्या आंदोलकांच्या धैर्याचे आणि संयमाचे कौतुक करत सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

उपोषण

एका पत्राद्वारे वांगचुक यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या क्रूर अत्याचारांमुळे ते व्यथित झाले असून त्यामुळे ते आपल्या उपोषणाचा २३ वा दिवस जाहीर करत आहेत.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal

जेपी नड्डा

आज सीजेपीच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. यानंतर, कॉकरोच जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास म्हणाले, "आम्ही जेपी नड्डा यांना दोनदा भेटलो.

CJP Parliament Protest Violence Photo

|

ESakal