डोंबिवलीची चाळ ते 'गाबा'चा विजय! अजिंक्य रहाणेचा थक्क करणारा प्रवास

Varsha Balhe

अजिंक्य रहाणे

आज भारतीय क्रिकेटचा शांत पण जिद्दी योद्धा अजिंक्य रहाणे 38 वर्षांचा झाला.

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

प्रवास

रहाणेचा प्रवास डोंबिवलीतील एका साध्या चाळीतून सुरू झाला.

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

पैसे

घरची आर्थिक परिस्थिती कठीण होती; स्वतःचे क्रिकेट किट घेण्यासाठीही पैसे नव्हते.

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

मुलं

मुलाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे म्हणून आईने दुसऱ्यांची मुलं सांभाळण्याचे काम केले.

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

पायी

रिक्षेचे पैसे वाचवण्यासाठी अजिंक्य अनेकदा प्रॅक्टिसला पायी जात असे.

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

शतके

मेहनतीच्या जोरावर त्याने भारतीय संघात स्थान मिळवले आणि परदेशातही शतके झळकावली.

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

विजय

🇦🇺 2020-21 मध्ये कर्णधार म्हणून ऑस्ट्रेलियाच्या गाबा मैदानावर ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला.

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

‘अजिंक्य’ योद्धा

चाळीतला मुलगा ते भारतीय क्रिकेटचा ‘अजिंक्य’ योद्धा... ही कहाणी लाखो तरुणांसाठी प्रेरणा आहे!

Ajinkya Rahane celebrates another milestone birthday

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esakal

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