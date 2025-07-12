केळीच्या सालीचे एक नाहीतर 7 जबरदस्त फायदे

Aarti Badade

केळीची साल फायबरने भरलेली!

केळीच्या सालीत फायबर, व्हिटॅमिन B6 आणि C भरपूर प्रमाणात असते, जे पचनासाठी फायदेशीर ठरते.

banana peel benefits | Sakal

पचनसंस्थेसाठी वरदान

केळीची साल पाण्यात उकळून प्यायल्यास पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठता दूर होते.

केसांची वाढ नैसर्गिकरित्या करा

केळीची साल केसांवर चोळल्याने केसांची वाढ सुधारते आणि केस मजबूत होतात.

त्वचेसाठी नैसर्गिक मॉइश्चरायझर

केळीची साल चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा मऊ, तजेलदार आणि हायड्रेटेड राहते.

दातांचा संसर्ग कमी करतो

केळीची साल दातांवर घासल्याने दातांवरील पिवळसरपणा कमी होतो आणि संसर्ग नियंत्रणात राहतो.

वजन कमी करण्यास मदत

केळी आणि त्याची साल दोन्ही पचन सुधारून वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात.

पोटाच्या समस्यांपासून संरक्षण

सालाच्या नियमित वापरामुळे अतिसार, गॅस व बद्धकोष्ठता यांसारख्या समस्या कमी होतात.

