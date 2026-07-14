तुमच्या टूथपेस्टपासून औषधांपर्यंत... कुठे-कुठे वापरले जातात नॉनव्हेज घटक?

Vrushal Karmarkar

टूथपेस्ट

टूथपेस्ट आणि साखरेपासून ते औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत, दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंमध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेले घटक असू शकतात.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

मांसाहारी घटक

या उत्पादनांमध्ये मांसाहारी घटक आहेत हे ग्राहकांच्या लक्षातही येत नाही. काही टूथपेस्टमध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेले घटक असतात.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

ग्लिसरीन

जसे की प्राण्यांच्या चरबीपासून मिळवलेले ग्लिसरीन आणि प्राण्यांच्या हाडांपासून मिळवलेले कॅल्शियम फॉस्फेट.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

चाचणी

काही ब्रँड्सनी प्राण्यांवर चाचण्याही केल्या आहेत. साखर शुद्ध करण्यासाठी हाडांच्या कोळशाचा वापर केला जातो.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

पांढरी साखर

काही देशांमध्ये पांढरी साखर बनवण्याच्या प्रक्रियेत अजूनही हाडांच्या कोळशाचा वापर केला जातो. भारतासारखे अनेक देश आता शाकाहारी पर्यायांचा वापर करतात.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

गाय आणि डुक्कर

अनेक मऊ आणि कठीण जिलेटिन कॅप्सूल सामान्यतः गाय आणि डुक्कर यांसारख्या प्राण्यांच्या हाडांमधून आणि त्वचेमधून काढलेल्या कोलेजनचा वापर करून बनवल्या जातात.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

घटक

औषधांमध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेले घटक असू शकतात. गोळ्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे मॅग्नेशियम स्टीअरेटसारखे घटक काहीवेळा प्राण्यांच्या चरबीपासून मिळवले जातात.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

पर्याय

वनस्पती-आधारित पर्याय देखील उपलब्ध आहेत. साबण, क्रीम आणि लिपस्टिकमध्ये पोत सुधारण्यासाठी आणि ओलावा टिकवण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचा वापर फार पूर्वीपासून केला जात आहे.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

परफ्यूम

काही परफ्यूममध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेल्या फिक्सेटिव्हचा वापर केला जातो. काही सुगंधांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या कस्तुरीसारख्या प्राण्यांपासून मिळवलेल्या पदार्थांचा वापर केला गेला आहे.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal

सामान्य

कृत्रिम आणि वनस्पती-आधारित पर्याय देखील आता अधिक सामान्य होत आहेत.

Non Vegetarian Ingredients

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ESakal