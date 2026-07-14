तुमच्या टूथपेस्टपासून औषधांपर्यंत... कुठे-कुठे वापरले जातात नॉनव्हेज घटक?

Vrushal Karmarkar
टूथपेस्ट आणि साखरेपासून ते औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत, दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंमध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेले घटक असू शकतात.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
या उत्पादनांमध्ये मांसाहारी घटक आहेत हे ग्राहकांच्या लक्षातही येत नाही. काही टूथपेस्टमध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेले घटक असतात.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
जसे की प्राण्यांच्या चरबीपासून मिळवलेले ग्लिसरीन आणि प्राण्यांच्या हाडांपासून मिळवलेले कॅल्शियम फॉस्फेट.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
काही ब्रँड्सनी प्राण्यांवर चाचण्याही केल्या आहेत. साखर शुद्ध करण्यासाठी हाडांच्या कोळशाचा वापर केला जातो.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
काही देशांमध्ये पांढरी साखर बनवण्याच्या प्रक्रियेत अजूनही हाडांच्या कोळशाचा वापर केला जातो. भारतासारखे अनेक देश आता शाकाहारी पर्यायांचा वापर करतात.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
अनेक मऊ आणि कठीण जिलेटिन कॅप्सूल सामान्यतः गाय आणि डुक्कर यांसारख्या प्राण्यांच्या हाडांमधून आणि त्वचेमधून काढलेल्या कोलेजनचा वापर करून बनवल्या जातात.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
औषधांमध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेले घटक असू शकतात. गोळ्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे मॅग्नेशियम स्टीअरेटसारखे घटक काहीवेळा प्राण्यांच्या चरबीपासून मिळवले जातात.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
वनस्पती-आधारित पर्याय देखील उपलब्ध आहेत. साबण, क्रीम आणि लिपस्टिकमध्ये पोत सुधारण्यासाठी आणि ओलावा टिकवण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचा वापर फार पूर्वीपासून केला जात आहे.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
काही परफ्यूममध्ये प्राण्यांपासून मिळवलेल्या फिक्सेटिव्हचा वापर केला जातो. काही सुगंधांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या कस्तुरीसारख्या प्राण्यांपासून मिळवलेल्या पदार्थांचा वापर केला गेला आहे.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal
कृत्रिम आणि वनस्पती-आधारित पर्याय देखील आता अधिक सामान्य होत आहेत.
Non Vegetarian Ingredients
ESakal