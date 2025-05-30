१०० वर्षांपूर्वीचं शेगाव… प्रकट दिनानिमित्त गजानन महाराज मंदिराची दुर्मीळ झलक!

Sandip Kapde

संत गजानन महाराज

एकेकाळी महाराष्ट्राच्या विदर्भातील एका छोट्याशा शहरात, एक दिव्य आत्मा प्रकट झाली – ज्यांना आपण ओळखतो संत गजानन महाराज म्हणून.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

अद्भुत चमत्कार

त्यांच्या अद्भुत चमत्कारांनी आणि आध्यात्मिक ज्ञानाने हजारो भक्तांना नवसंजीवनी दिली.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

आयुष्य

त्यांनी आपले आयुष्य शेगावमध्ये व्यतीत केले आणि याच पवित्र भूमीत ८ सप्टेंबर १९१० रोजी समाधी घेतली.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

मंदिर

त्यांच्या इच्छेनुसार १९०८ मध्ये मंदिर स्थापन करण्याची कल्पना उदयास आली.Gajanan Maharaj Temple old photo

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

समाधी स्थळ

श्री गजानन महाराजांनी स्वतः समाधी स्थळ निश्चित केले आणि भक्तांना आशीर्वाद दिला.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

आकर्षक

मंदिर हे सुंदर संगमरवरी दगडांनी बांधले गेले असून अत्यंत आकर्षक स्थापत्यशैलीने सजले आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

पवित्र

मंदिराच्या गर्भगृहात त्यांच्या पवित्र पादुका ठेवण्यात आल्या आहेत.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

पादुका

या पादुका त्या आहेत, ज्या महाराजांनी रोज परिधान केल्या होत्या.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

शिल्पांकन

मंदिराच्या सभामंडपात त्यांच्या जीवनातील प्रसंगांचे सुंदर शिल्पांकन आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

पालखी सोहळा

येथे दरवर्षी "पालखी सोहळा" नावाचा भक्तिभावाने भरलेला उत्सव साजरा होतो.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

पवित्र धार्मिक स्थळ

शेगाव हे मंदिरामुळे पवित्र धार्मिक स्थळ बनले आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

संत गजानन महाराज संस्थान

या मंदिराचा कारभार "संत गजानन महाराज संस्थान" या विश्वस्त संस्थेद्वारे चालवला जातो.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

देवस्थान

ही संस्था विदर्भातील सर्वात मोठी देवस्थान संस्था मानली जाते.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

विदर्भाचे पंढरपूर

म्हणूनच शेगावला "विदर्भाचे पंढरपूर" असेही म्हटले जाते.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

आशीर्वाद

भक्त येथे येऊन त्यांच्या प्रश्नांना मार्ग सापडतो, महाराजांचे आशीर्वाद त्यांचे जीवन बदलतात.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

अकोली गावी

एकदा महाराज अकोली गावी गेले असता, पाण्याच्या शोधात एका कोरड्या विहिरीजवळ गेले.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

प्रार्थना

त्या विहिरीत १२ वर्षांपासून पाणी नव्हते, तरीही महाराजांनी प्रार्थना केली.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

विहीर

आणि चमत्कार! विहीर पाण्याने भरली – गावकऱ्यांना दिलासा मिळाला.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

गजानन महाराज

अशीच एक घटना होती, जेव्हा महाराज अग्नीमध्ये बसले होते, तरी त्यांना काहीही झाले नाही.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

आत्मा

त्यांनी आत्मा अमर असतो हे स्वतःच्या कृतीतून दाखवून दिले.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

विद्वान

अनेक विद्वान महाराजांसमोर नतमस्तक होत

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

दत्तावतार

काही जीवांनी त्यांना दत्तावतार मानले, काहींनी स्वामी रामदासांचा पुनर्जन्म.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

गजानन विजय ग्रंथ

दासगणू महाराजांनी लिहिलेल्या गजानन विजय ग्रंथात महाराजांच्या दिव्य चरित्राचे वर्णन आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

चमत्कार

त्यांच्या समकालीनांनी देखील अनेक आख्यायिका आणि चमत्कार लिहून ठेवले आहेत.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

आनंदसागर

शेगाव परिसरात आनंदसागर नावाचे आकर्षक पर्यटनस्थळ आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

शांती

येथे येणाऱ्या भक्तांना शांती, आनंद आणि आध्यात्मिक समाधान मिळते.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

निसर्गसौंदर्य

मंदिराच्या आसपास हिरवळ आणि निसर्गसौंदर्य लाभले आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

रेल्वे स्टेशन

मंदिराच्या जवळचं रेल्वे स्टेशन म्हणजे शेगाव स्टेशन – केवळ १.५ किमी अंतरावर आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

शेगावला कसं जायचं?

नागपूर किंवा संभाजीनगरहून रस्त्याने मंदिरापर्यंत सहज पोहोचता येते.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

श्रद्धेचे केन्द्र

श्री गजानन महाराजांचे हे मंदिर केवळ एक स्थळ नाही, तर करोडो भक्तांच्या श्रद्धेचे केन्द्र आहे.

Gajanan Maharaj Temple old photo | esakal

गजानन महाराजांनी कोरड्या विहिरीत पाणी आणलेली 'विहीर' कुठे आहे?

Gajanan Maharaj brought water to the dry well | esakal
येथे क्लिक करा