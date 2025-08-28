गणपतीला कापसाचे वस्त्र का अर्पण करतात?

सकाळ डिजिटल टीम
गणपतीला कापसाचे वस्त्र का अर्पण करताता या मागची कारणंं काय आहेत जाणून घ्या.
कापूस हा निसर्गातून मिळणारा एक साधा आणि नैसर्गिक पदार्थ आहे. गणपतीला कापसाचे वस्त्र अर्पण करणे हे साधेपणा आणि निर्मळतेचे प्रतीक मानले जाते.
कापूस हे शुद्धतेचे प्रतीक आहे. पूजेमध्ये शुद्धतेला विशेष महत्त्व आहे, त्यामुळे गणपतीला कापसाचे वस्त्र अर्पण केले जाते.
हिंदू धर्मात कापसाला अतिशय पवित्र मानले जाते. दिवाळीतील पणत्यांसाठी, देवघरातील दिव्यांसाठी कापसाच्या वातींचा वापर केला जातो, ज्यामुळे कापूस शुभतेचे प्रतीक ठरतो.
गणपती हा प्रत्येक शुभ कार्याची सुरुवात करतो. त्यामुळे त्यांना कापसाचे पवित्र वस्त्र अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
हे वस्त्र भक्ताच्या श्रद्धेचे आणि समर्पणाचे प्रतीक मानले जाते. भक्त आपल्या शुद्ध भावाने हे वस्त्र देवाला अर्पण करतात.
कापसाच्या वातींचा वापर दिव्यासाठी केला जातो, जो ज्ञानाचा आणि प्रकाशाचा प्रतीक आहे. त्यामुळे गणपतीला कापसाचे वस्त्र अर्पण करणे हे अज्ञानाचा नाश करण्याचे प्रतीक मानले जाते
कापूस हा प्राणीजन्य पदार्थ नसल्याने तो अहिंसेचे प्रतीक मानला जातो, जो गणपतीच्या शांत आणि अहिंसक स्वरूपाशी जुळतो.
कापूस लवकर विरघळतो, ज्यामुळे मूर्ती विसर्जन झाल्यावर पर्यावरणाची हानी होत नाही. हे पर्यावरणाबद्दल जागरूकतेचे प्रतीक मानले जाते