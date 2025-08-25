Ganesh Chaturthi 2025: 'खीरापत' शिवाय गणपतीचा प्रसाद अपूर्ण का? जाणून घ्या पारंपारिक कारण

सकाळ डिजिटल टीम
खीरापत शिवाय गणपतीचा प्रसाद अपूर्ण आहे असे का म्हंटले जाते काय आहेत या मागची कारणं का करतात गणपतीच्या प्रसादाला खीरापत जाणून घ्या.
मोदकांसारखे पदार्थ गुंतागुंतीचे आणि तळलेले असतात, तर खीरापत ही सुक्या खोबऱ्यापासून बनवलेली असते, जी साधेपणा आणि सात्त्विकतेचे प्रतीक मानली जाते. उपवासाच्या काळात खीरापत पचायला हलकी असते, त्यामुळे ती खाणे सोयीचे ठरते.
गणपतीच्या आगमनानंतर, पाहुण्यांना मोदकांसह खीरापत देण्याची एक जुनी परंपरा आहे. ही एकप्रकारे पाहुण्यांचे स्वागत करण्याची आणि आदरातिथ्य दर्शवण्याची पद्धत आहे.
गणपतीला खीरापतचा नैवेद्य दाखवला जातो कारण ती एक पवित्र आणि साधी वस्तू मानली जाते, जी बाप्पाला प्रिय असते. मोदकांप्रमाणेच खीरापतचा नैवेद्यही गणपतीला अर्पण केला जातो.
मोदक गोड आणि थोडे जड असल्यामुळे, खीरापत त्याला एक चांगला पूरक पदार्थ म्हणून काम करते. खीरापतचा कुरकुरीतपणा आणि मोदकाचा मऊपणा यांचा संगम प्रसादाला एक वेगळाच अनुभव देतो.
आयुर्वेदानुसार, सुके खोबरे पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर असते. त्यामुळे उपवासाच्या दिवसांत खीरापत खाल्ल्याने पचन चांगले राहते.
गणपतीच्या पूजेमध्ये किंवा आरतीनंतर खीरापत वाटण्याचा एक खास विधी असतो, जो प्रसादाचा अविभाज्य भाग आहे.
खीरापत बनवायला सोपी असल्याने, ती कोणत्याही जाती-धर्माचे लोक सहजपणे बनवून प्रसादात देऊ शकतात, ज्यामुळे सर्वसमावेशकता जपली जाते.
खीरापतमध्ये वापरले जाणारे नारळ, गूळ, साखर यांसारखे घटक नैसर्गिक असतात, जे आरोग्यासाठी चांगले मानले जातात.