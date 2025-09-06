गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मोदक बनवावेत की नाही? काय आहे परंपरा

सकाळ डिजिटल टीम

परंपरा

गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मोदक बनवावेत का काय आहे या मागची परंपरा जाणून घ्या.

Ganpati Visarjan

|

sakal

श्रद्धा

गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मोदक बनवायचे की नाही, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. याचे उत्तर तुमच्या कुटुंबाच्या परंपरेवर आणि श्रद्धेवर अवलंबून आसते.

Ganpati Visarjan

|

sakal

आवडते पक्वान्न

मोदक हे गणपती बाप्पाचे सर्वात आवडते पक्वान्न मानले जाते. त्यामुळे गणपतीला निरोप देताना त्याचे आवडते पदार्थ बनवूनच त्याला संतुष्ट करण्याची प्रथा आहे.

Ganpati Visarjan

|

sakal

गोड नैवेद्य

विसर्जनाच्या दिवशी बाप्पाला निरोप देण्यापूर्वी त्याचा शेवटचा नैवेद्य म्हणून मोदक बनवले जातात. यामुळे गणपती आनंदाने आणि समाधानाने आपल्या घरी परत जातो अशी श्रद्धा आहे.

Ganpati Visarjan

|

sakal

पारंपरिक प्रथा

महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये गणेश चतुर्थीपासून ते विसर्जनाच्या दिवसापर्यंत रोज मोदकांचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे विसर्जनाच्या दिवशीही ही परंपरा खंडित न करता मोदक बनवले जातात.

Ganpati Visarjan

|

sakal

समृद्धीचे प्रतीक

मोदक हे शुभत्व आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे विसर्जनाच्या दिवशी मोदक बनवून बाप्पाला अर्पण करणे शुभ मानले जाते, ज्यामुळे पुढील वर्षीही घरात सुख-समृद्धी नांदेल. अशी माण्यता आहे.

Ganpati Visarjan

|

sakal

पवित्र

विसर्जनाच्या दिवशी उकडीचे मोदक बनवण्याची प्रथा अधिक प्रचलित आहे. हे मोदक आरोग्यदायी आणि पवित्र मानले जातात.

Ganpati Visarjan

|

sakal

नैसर्गिकरित्या गोडवा

मोदक बनवणे हा केवळ एक पदार्थ बनवण्याचा भाग नसून, ती बाप्पावरील श्रद्धा व्यक्त करण्याची एक पद्धत आहे. यामुळे श्रद्धेने आणि भक्तीभावाने मोदक बनवणे महत्त्वाचे आहे.

Ganpati Visarjan

|

sakal

श्रद्धापूर्ण परंपरा

थोडक्यात, गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मोदक बनवणे ही एक जुनी आणि श्रद्धापूर्ण परंपरा आहे. जर तुमच्या कुटुंबात ही प्रथा नसेल तर तुम्ही इतर कोणत्याही गोड पदार्थाचा नैवेद्य दाखवू शकता

Ganpati Visarjan

|

sakal

गणरायाला निरोप देतांना 'या' नियमांचे पालन करा

Ganesh Visarjan 2025 | Sakal
येथे क्लिक करा