भव्य तटबंदी, प्राचीन अवशेष आणि १५०० वर्षांचा इतिहास; मंदिराचे 'या' किल्ल्यात रूपांतर कसे झाले?

Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेश हे देशातील चौथे सर्वात मोठे राज्य आहे. त्याची संस्कृती, अद्वितीय परंपरा आणि समृद्ध इतिहास यांमुळे ते इतर राज्यांपेक्षा वेगळे ठरते.
Garhwa Fort History News
ESakal
उत्तर प्रदेशमध्ये एक असा किल्ला आहे जो एकेकाळी मंदिर होता. पण नंतर त्याचे किल्ल्यात रूपांतर झाले. मंदिराचा इतिहास जपण्यासाठी स्थानिक राजाने त्याला तटबंदीने मजबूत केले.
Garhwa Fort History News
ESakal
नंतर त्याचे एका किल्ल्यात रूपांतर झाले. ज्याचा इतिहास १,५०० वर्षे जुना आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील गढवा किल्ला हे एके काळी मंदिर असलेले ठिकाण आहे.
Garhwa Fort History News
ESakal
तेथे सापडलेल्या प्राचीन अवशेषांसाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. हा वास्तविक लष्करी किल्ला नसून एक प्राचीन मंदिर आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, मंदिराभोवती प्रचंड भिंती बांधल्या आहेत.
Garhwa Fort History News
ESakal
ज्यामुळे त्याला किल्ल्यासारखे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. किल्ल्याच्या बांधकामाबद्दल बोलायचे झाल्यास, बाहेरील तटबंदी पंचकोनी आहे, ज्यामुळे तो आकर्षक दिसतो.
Garhwa Fort History News
ESakal
किल्ल्याभोवती सुरक्षा मनोरे बांधले असून तिथे पायऱ्यांनी जाता येते. या किल्ल्याच्या भिंतींची उंची इतर लष्करी किल्ल्यांच्या तुलनेत कमी आहे.
Garhwa Fort History News
ESakal
किल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील गुप्तकालीन मंदिर, जे ५५ फूट लांब आणि ३० फूट रुंद आहे. या मंदिरात एक चौरस गर्भगृह आणि एक स्तंभयुक्त मंडप आहे.
Garhwa Fort History News
ESakal
हे मंडप ग्रीक वास्तुकलेची आठवण करून देणाऱ्या गुंतागुंतीच्या कोरीव कामांनी सजलेले आहेत. येथे एक प्राचीन शिवमंदिरही आहे, ज्यातील शिवलिंग ब्रिटिश काळात चोरीला गेले होते.
Garhwa Fort History News
ESakal
किल्ल्यात आजही दोन ऐतिहासिक पायऱ्यांच्या विहिरी आहेत, त्यापैकी एक कधीही कोरडी पडत नाही. असे मानले जाते की तिचा वापर राजा, राणी आणि त्यांच्या परिवाराकडून केला जात असे.
Garhwa Fort History News
ESakal
या किल्ल्यात ११व्या आणि १२व्या शतकातील अनेक दुर्मिळ शिल्पे आहेत. यापैकी एक भगवान विष्णूची मूर्ती आहे, जी त्यांच्या १० अवतारांचे प्रतिनिधित्व करते.
Garhwa Fort History News
ESakal
गुप्त काळातील शिल्पे आणि स्तंभ गुलाबी वाळूच्या दगडात कोरलेले आहेत. त्यामुळे, या प्राचीन शिल्पांना चोरीपासून वाचवण्यासाठी लखनौ येथील राज्य संग्रहालयात हलवण्यात आले आहे.
Garhwa Fort History News
ESakal