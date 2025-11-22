लसूण–लाल मिरचीची धमाल चटणी! एकदा खाल्ली की विसरूच शकत नाही!

Aarti Badade
लसूण लाल मिरचीची चटणी ही महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय आणि झणझणीत रेसिपी आहे. ही चटणी तुम्ही वडापाव किंवा भाकरीसोबत खाऊ शकता.
यासाठी लागेल: सुक्या लाल मिरच्या, लसूण पाकळ्या, जिरे, मीठ, तेल आणि थोडे पाणी. (ऐच्छिक: चिंच किंवा चाट मसाला).
सर्वात आधी सुक्या लाल मिरच्या गरम पाण्यात सुमारे १५-२० मिनिटे भिजवून ठेवा, जेणेकरून त्या मऊ होतील.
भिजवलेल्या मिरच्यांमधील पाणी काढून टाका. मिक्सरच्या भांड्यात मिरच्या, सोललेल्या लसूण पाकळ्या, जिरे आणि मीठ घालून गुळगुळीत पेस्ट बनवा.
एका कढईत तेल गरम करा. त्यात तयार केलेली चटणीची पेस्ट घालून चांगले परतून घ्या.
चटणीचा कच्चा वास पूर्णपणे निघून जाईपर्यंत आणि तेल वेगळे (Oil separation) होईपर्यंत मंद किंवा मध्यम आचेवर परता.
चटणी थंड झाल्यावर एका हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. ही चटणी तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबत सर्व्ह करू शकता.
