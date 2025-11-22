लसूण–लाल मिरचीची धमाल चटणी! एकदा खाल्ली की विसरूच शकत नाही!

Aarti Badade

झटपट चटणी रेसिपी

लसूण लाल मिरचीची चटणी ही महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय आणि झणझणीत रेसिपी आहे. ही चटणी तुम्ही वडापाव किंवा भाकरीसोबत खाऊ शकता.

आवश्यक साहित्य

यासाठी लागेल: सुक्या लाल मिरच्या, लसूण पाकळ्या, जिरे, मीठ, तेल आणि थोडे पाणी. (ऐच्छिक: चिंच किंवा चाट मसाला).

मिरच्या भिजवा

सर्वात आधी सुक्या लाल मिरच्या गरम पाण्यात सुमारे १५-२० मिनिटे भिजवून ठेवा, जेणेकरून त्या मऊ होतील.

पेस्ट तयार करा

भिजवलेल्या मिरच्यांमधील पाणी काढून टाका. मिक्सरच्या भांड्यात मिरच्या, सोललेल्या लसूण पाकळ्या, जिरे आणि मीठ घालून गुळगुळीत पेस्ट बनवा.

फोडणी द्या

एका कढईत तेल गरम करा. त्यात तयार केलेली चटणीची पेस्ट घालून चांगले परतून घ्या.

चटणी परता

चटणीचा कच्चा वास पूर्णपणे निघून जाईपर्यंत आणि तेल वेगळे (Oil separation) होईपर्यंत मंद किंवा मध्यम आचेवर परता.

सर्व्ह करा

चटणी थंड झाल्यावर एका हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. ही चटणी तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबत सर्व्ह करू शकता.

