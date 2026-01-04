मिथुन राशीच्या लोकांसाठी २०२६ मध्ये सुखाचे दिवस; काय होणार आर्थिक लाभ?

सकाळ डिजिटल टीम

मिथुन २०२६

मिथुन राशीकडे प्रसंगावधान, समयसूचकता, हजरजबाबीपणा, चातुर्य हे गुण असतात. या राशीच्या लोकांसाठी २०२६ हे नवीन वर्ष चांगले राहणार आहे.

लाभाचे वर्ष

ज्योतिषाचार्य रमणलाल शहा यांच्या वार्षिक राशिभविष्यानुसार २०२६ हे वर्ष मिथुन राशीसाठी प्रगतीचे यशाचे आणि लाभाचे वर्ष असणार आहे.

व्यवसाय व आर्थिक स्थिती

व्यापार, व्यवसायात वाढ, आर्थिक लाभ, उधारी, उसनवारी वसूल होणे या दृष्टीने हे वर्ष खूपच चांगले जाणार आहे. वर्षभर गतिमानतेने, एकाग्रतेने व चिकाटीने काम कराल. या वर्षी आपल्यापैकी अनेक जण नवा व्यवसाय सुरू करू शकतील.

आर्थिक लाभाचे कालखंड

  • दि. ०२/०६/२०२६ ते दि. ३१/१०/२०२६

  • दि.१२/११/२०२६ ते दि. ३१/१२/२०२६

प्रतिकूल कालखंड

  • दि. १३/०१/२०२६ ते दि. १३/०२/२०२६

  • दि. २०/०४/२०२६ ते दि. १४/०५/२०२६

नोकरी

नोकरीतील मिथुन राशीच्या व्यक्तींना या वर्षी बढतीचे योग शंभर टक्के आहेत. काहींना पदोन्नती मिळेल. काहींच्या अधिकारात वाढ होईल. काहींच्यावर अधिक जबाबदारी सोपवली जाईल.

नोकरीतील व्यक्तींना बढतीच्या दृष्टीने चांगले असलेले कालखंड :

  • दि. ०२/०६/२०२६ ते दि. ३१/१०/२०२६

  • दि. ०५/११/२०२६ ते दि. ३१/१२/२०२६

प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी, जागा, प्लॉट, फ्लॅट, गुंतवणूक, वाहन या दृष्टीने मिथुन राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष खूपच यशदायक आहे. त्या संदर्भात काही आशाआकांक्षा असतील तर, त्या या वर्षी पूर्ण होणार आहेत.

प्रॉपर्टीसाठी अनुकूल असलेले कालखंड :

  • दि. ०१/०१/२०२६ ते दि. १६/०१/२०२६

  • दि. ०४/०२/२०२६ ते दि. १८/०४/२०२६

  • दि. ०८/०६/२०२६ ते दि. ०७/०७/२०२६

  • दि. ०७/०९/२०२६ ते दि. २६/०९/२०२६

  • दि. ०६/११/२०२६ ते दि. ३१/१२/२०२६

अचूक अंदाज व निर्णय

या वर्षात मिथुन राशीच्या व्यक्तींचे अंदाज बरोबर येणार आहेत. निर्णय अचूक ठरणार आहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा आर्थिक लाभाच्या दृष्टीने होणार आहे.

