दक्षिण भारतातील अभेद्य किल्ला! मुघलांना जिंकण्यासाठी ८ वर्षे लागली, शिवरायांच्या पराक्रमाचा साक्षीदार

Vrushal Karmarkar
तुम्ही उत्तर भारतातील प्रमुख किल्ल्यांबद्दल वाचले आणि ऐकले असेलच. त्यामध्ये लाल किल्ला आणि आग्रा किल्ल्याचा समावेश आहे.
Gingee Fort
ESakal
पण, दक्षिण भारतातील त्या किल्ल्याबद्दल तुम्ही कधी वाचले आहे का, जो जिंकण्यासाठी मुघलांना आठ वर्षे लागली? मुघलांनी तो जिंकण्यापूर्वी त्यांनी बराच काळ किल्ल्याला वेढा घातला होता.
Gingee Fort
ESakal
हा किल्ला दक्षिण भारतातील सर्वात मोठा किल्ला असून तो आजही आपला ऐतिहासिक वारसा जपतो. दक्षिण भारतातील सर्वात मोठा किल्ला तामिळनाडूच्या विल्लुपुरम जिल्ह्यात असलेला जिंजी किल्ला आहे.
Gingee Fort
ESakal
तो त्याच्या मजबूत भिंती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांशी असलेल्या संबंधासाठी ओळखला जातो. जिंजी किल्ला केवळ एकाच ठिकाणी बांधलेला नाही, तर तो तीन टेकड्यांना एकत्र जोडून बांधलेला आहे.
Gingee Fort
ESakal
येथे राजगिरी टेकडी आहे जी सर्वात उंच आहे. त्यावर चढणे खूप कठीण आहे. म्हणूनच किल्ल्याचा राजा येथे राहत असे. टेकडीवर पोहोचण्यासाठी एक लाकडी पूल वापरला जात असे. जो युद्धाच्या वेळी काढून टाकण्यात आला.
Gingee Fort
ESakal
ही उत्तरेकडील टेकडी आहे, जिच्यावर किल्ल्याची राणी राहत असे. ही आग्नेय दिशेतील तिसरी टेकडी आहे, जी प्रामुख्याने लष्करी छावणी आणि टेहळणी मनोऱ्यांसाठी होती.
Gingee Fort
ESakal
जिंजी किल्ला ११व्या-१२व्या शतकात कोणार्कचे राजा आनंद कोन यांनी बांधला होता. नंतर त्यावर चोळ आणि विजयनगर राजवंशांनी राज्य केले.
Gingee Fort
ESakal
हा किल्ला त्याच्या मजबुतीसाठी ओळखला जातो. १६७७ मध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या दक्षिणी मोहिमांदरम्यान हा किल्ला जिंकून त्याला आपल्या दक्षिण साम्राज्याची राजधानी बनवले.
Gingee Fort
ESakal
त्यांच्या मृत्यूनंतर शिवरायांचा मुलगा राजाराम मुघलांपासून वाचण्यासाठी या किल्ल्यात आश्रय घेण्यासाठी आले. एका मोठ्या मुघल सैन्याने आठ वर्षे किल्ल्याला वेढा घातला. त्यानंतर त्यांना तो ताब्यात घेता आला.
Gingee Fort
ESakal
मुघलांनंतर तेज सिंग यांच्यासह कर्नाटकाच्या नवाबांनी या किल्ल्यावर राज्य केले. त्यांच्यापाठोपाठ फ्रेंच आणि शेवटी ब्रिटिशांनी राज्य केले. आता हा किल्ला भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे.
Gingee Fort
ESakal