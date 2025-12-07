गोव्यात काय घडलं? मध्यरात्री आग, किंकाळ्या अन् मृत्यू… जल्लोषाच्या ठिकाणी मृत्यूचा तांडव!

Sandip Kapde
शुक्रवारी रात्री उशिरा गोव्यातील अर्पोरा येथील एका नाईट क्लबमध्ये गॅस सिलिंडरच्या स्फोटामुळे भीषण आग लागली.
मध्यरात्रीच्या सुमारास लागलेल्या या आगीत क्लबमध्ये उपस्थित अनेक जण अडकले.
या आगीत किमान २३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्फोटानंतर अनेक जण गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
मृतांपैकी बहुतेकांचा मृत्यू गंभीर भाजल्याने किंवा धुरामुळे श्वास गुदमरल्याने झाला.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतांमध्ये किमान तीन महिलांचा समावेश आहे.
या लोकप्रिय नाईट क्लबमध्ये पर्यटकांसह स्वयंपाकघरातील कर्मचारीही मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक असल्याचे सांगितले.
“आज गोव्यातील प्रत्येकासाठी अत्यंत वेदनादायक दिवस आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.e
या दुर्घटनेप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याची घोषणा करण्यात आली.
या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
बचावकार्य पूर्ण झाले असून पीडितांची ओळख पटवणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना माहिती देण्याचे काम सुरू आहे.
