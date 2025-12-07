गोव्यात काय घडलं? मध्यरात्री आग, किंकाळ्या अन् मृत्यू… जल्लोषाच्या ठिकाणी मृत्यूचा तांडव!

Sandip Kapde

दुर्घटना –

शुक्रवारी रात्री उशिरा गोव्यातील अर्पोरा येथील एका नाईट क्लबमध्ये गॅस सिलिंडरच्या स्फोटामुळे भीषण आग लागली.

वेळ –

मध्यरात्रीच्या सुमारास लागलेल्या या आगीत क्लबमध्ये उपस्थित अनेक जण अडकले.

बळी –

या आगीत किमान २३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

जखमी –

स्फोटानंतर अनेक जण गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

पीडित –

मृतांपैकी बहुतेकांचा मृत्यू गंभीर भाजल्याने किंवा धुरामुळे श्वास गुदमरल्याने झाला.

महिला –

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतांमध्ये किमान तीन महिलांचा समावेश आहे.

पर्यटक –

या लोकप्रिय नाईट क्लबमध्ये पर्यटकांसह स्वयंपाकघरातील कर्मचारीही मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया –

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही घटना अत्यंत हृदयद्रावक असल्याचे सांगितले.

शोक –

“आज गोव्यातील प्रत्येकासाठी अत्यंत वेदनादायक दिवस आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.e

चौकशी –

या दुर्घटनेप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याची घोषणा करण्यात आली.

कारवाई –

या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले आहे. goa fire photo

परिणाम –

बचावकार्य पूर्ण झाले असून पीडितांची ओळख पटवणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना माहिती देण्याचे काम सुरू आहे.

