चार वर्षात पहिल्यांदाच सोन्याची किंमत इतकी कमी झालीये..किती हजारांवर आले सोने-चांदीचे दर? पाहा

Saisimran Ghashi
काल भाऊबीजनंतर दिवाळीचे वातावरण थंड होत आहे
पण सोन्याचे भाव मात्र तेजीने वर-खाली होत आहेत
चला तर मग जाणून घेऊया आजचा सोन्या-चांदीचा दर काय आहे
सोने (१० ग्रॅम) - ₹1,25,070 (24k) , ₹1,14,640 (22k) , ₹93,800(18k)
कालच्या दराच्या तुलनेत हा दर स्थिर आहे
चांदी (प्रतिकिलो) - ₹1,58,900 इतका सकळचा दर आहे
कालच्या दर पाहता आज यामध्ये फारसा बदल नाही, पण दिवसभरात बदल होऊ शकतो
सोन्याचे चांदीचे दर वाढत असले तरीही खरेदीत मात्र कमतरता आली नाहीये
