चार वर्षात पहिल्यांदाच सोन्याची किंमत इतकी कमी झालीये..किती हजारांवर आले सोने-चांदीचे दर? पाहा

Saisimran Ghashi

दिवाळीचे वातावरण

काल भाऊबीजनंतर दिवाळीचे वातावरण थंड होत आहे

सोन्याचे भाव

पण सोन्याचे भाव मात्र तेजीने वर-खाली होत आहेत

आजचा दर किती

चला तर मग जाणून घेऊया आजचा सोन्या-चांदीचा दर काय आहे

सोने (१० ग्रॅम)

सोने (१० ग्रॅम) - ₹1,25,070 (24k) , ₹1,14,640 (22k) , ₹93,800(18k)

दरात काय बदल

कालच्या दराच्या तुलनेत हा दर स्थिर आहे

चांदी (1 किलो)

चांदी (प्रतिकिलो) - ₹1,58,900 इतका सकळचा दर आहे

चांदीच्या भावात बदल

कालच्या दर पाहता आज यामध्ये फारसा बदल नाही, पण दिवसभरात बदल होऊ शकतो

खरेदीत वाढ

सोन्याचे चांदीचे दर वाढत असले तरीही खरेदीत मात्र कमतरता आली नाहीये

