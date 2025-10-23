काल 4 हजारच्या घसरणीनंतर आज पुन्हा सोन्याचे दर कोसळले..पाहा सोने-चांदीचा भाव किती?

Saisimran Ghashi
आज आहे भाऊबीजचा सण
भाऊराया ओवाळणी म्हणून बहिणीला सोन्या-चांदीच्या वस्तुही देतो
आजचा सोने-चांदीचा दर किती आहे..चला जाणून घेऊया
सोने 10gm - ₹1,25,080(24K), ₹1,14,650(22K), ₹93,810(18K)
सोन्याचा दर कालच्या तुलनेत 800 रुपयेनी घसरला आहे
परवाच्या तुलनेत कालचा दर जवळपास 4 हजारने घसरला होता
चांदीचा दर (per kg) - ₹1,59,000(किलो) असा दर आज आहे
कालच्या तुलनेत 1 हजारने हा दर उतरला आहे
