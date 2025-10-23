काल 4 हजारच्या घसरणीनंतर आज पुन्हा सोन्याचे दर कोसळले..पाहा सोने-चांदीचा भाव किती?

Saisimran Ghashi

भाऊबीजचा सण

आज आहे भाऊबीजचा सण

bhaubij gold rate 2025

सोने-चांदी खरेदी

भाऊराया ओवाळणी म्हणून बहिणीला सोन्या-चांदीच्या वस्तुही देतो

gold rate today mumbai

आजचा दर

आजचा सोने-चांदीचा दर किती आहे..चला जाणून घेऊया

gold rate today pune

सोन्याच्या प्रति ग्रॅम दर

सोने 10gm - ₹1,25,080(24K), ₹1,14,650(22K), ₹93,810(18K)

gold price today maharashtra

800 रुपयेनी स्वस्त

सोन्याचा दर कालच्या तुलनेत 800 रुपयेनी घसरला आहे

gold rate today sangli

4 हजारने घसरण

परवाच्या तुलनेत कालचा दर जवळपास 4 हजारने घसरला होता

gold price today kolhapur

चांदीचा दर

चांदीचा दर (per kg) - ₹1,59,000(किलो) असा दर आज आहे

silver rate today mumbai

1 हजारने स्वस्त

कालच्या तुलनेत 1 हजारने हा दर उतरला आहे

silver price today pune

