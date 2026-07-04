तीन मुख्यमंत्री, एकच बंगला आणि सत्तेचा अंत... 'या' सरकारी बंगल्याने ३ मुख्यमंत्र्यांची खुर्चीच घालवली!

Vrushal Karmarkar

सिव्हिल लाइन्स

दिल्लीच्या सिव्हिल लाइन्समधील ३३ शामनाथ मार्गावरील सरकारी बंगला अनेक वर्षांपासून एक 'अशुभ' पत्ता म्हणून ओळखला जातो.

Haunted Bungalow

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ESakal

मदनलाल खुराना

चौधरी ब्रह्मप्रकाश यांच्यापासून ते मदनलाल खुराना, साहिब सिंग वर्मा आणि इतर नेत्यांशी संबंधित वाद आणि घटनांनी या बंगल्याच्या गूढ प्रतिमेला अधिकच बळकटी दिली आहे.

Haunted Bungalow

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ESakal

बंगला

या बंगल्यात राहणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या अनेक राजकारण्यांचा आणि अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ अचानक वाद, राजीनामे आणि इतर अडचणींनी गाजला. यामुळेच, कालांतराने या बंगल्याबद्दल विविध कथा आणि दंतकथा पसरल्या.

Haunted Bungalow

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ESakal

पहिले मुख्यमंत्री

या बंगल्यात राहणारे पहिले व्यक्ती दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश होते. ते १९५२ मध्ये येथे राहायला आले. १९५५ मध्ये, कथित "गुळाच्या घोटाळ्या"वरून वाद निर्माण झाला.

Haunted Bungalow

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ESakal

कार्यकाळ

त्यांचा कार्यकाळ मुदतपूर्व संपुष्टात आला. अनेक वर्षांनंतर, लोक या घटनेला बंगल्याच्या अशुभ प्रतिमेशी जोडू लागले. जवळपास चार दशकांनंतर, १९९३ मध्ये, मुख्यमंत्री झालेल्या मदनलाल खुराना यांना हा बंगला देण्यात आला.

Haunted Bungalow

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ESakal

राजीनामा

मात्र, त्यांचा कार्यकाळही फार काळ टिकला नाही. हवाला घोटाळ्यात नाव समोर आल्यानंतर १९९६ मध्ये त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले.

Haunted Bungalow

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ESakal

सामना

सलग दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागल्याने, राजकीय वर्तुळात या बंगल्याच्या अशुभ स्थितीबद्दलची चर्चा तीव्र झाली.

Haunted Bungalow

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ESakal

साहिब सिंग वर्मा

मदनलाल खुराना यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या साहिब सिंग वर्मा यांनी या बंगल्याचा वापर आपले कॅम्प ऑफिस म्हणून केला. तेही आपला पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत.

Haunted Bungalow

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ESakal

अशुभ भूतकाळ

नंतर, सुषमा स्वराज यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. ही घटना देखील या अशुभ भूतकाळाचाच एक भाग मानली गेली, ज्यामुळे बंगल्याची रहस्यमय प्रतिमा अधिकच दृढ झाली.

Haunted Bungalow

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ESakal

दीप चंद बंधू

२००३ मध्ये, दिल्ली सरकारमधील मंत्री दीप चंद बंधू यांनी आपल्या सहकाऱ्यांचा सल्ला धुडकावून लावत या बंगल्यात राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर थोड्याच काळात त्यांना मेंदुज्वर झाला.

Haunted Bungalow

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ESakal

मृत्यू

उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर, बंगल्याबद्दलच्या अफवा खऱ्या मानल्या जाऊ लागल्या. अनेक लोकांचा आधीच पूर्ण विश्वास बसला होता की तो बंगला केवळ अशुभच नाही, तर झपाटलेलाही आहे.

Haunted Bungalow

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ESakal