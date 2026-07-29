बिअरने महापुराचा अवतार घेतला! दुर्घटनेत अनेकांचा मृत्यू, औद्योगिक घटनेची 'ही' थरारक कहाणी वाचलीत का?

Vrushal Karmarkar
२१२ वर्षांपूर्वी एका देशात एक विचित्र औद्योगिक दुर्घटना घडली. जिने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले. प्रत्येक पावसाळ्यात शहरात पूर आल्याचे आपण ऐकतो आणि लगेचच पाणी डोळ्यासमोर येते.
London Beer Flood disaster history
ESakal
मात्र ब्रिटनमध्ये एका मोठ्या बिअर कारखान्यातील एक प्रचंड मोठी टाकी फुटली. सर्वत्र अल्कोहोलचा पूर पसरला. या अनपेक्षित अपघाताने अनेक घरे उद्ध्वस्त केली. अनेक निष्पाप लोकांचा बळी घेतला.
London Beer Flood disaster history
ESakal
लंडनच्या सेंट जाइल्स भागातील बेनब्रिज स्ट्रीटवर असलेल्या हॉर्सशू ब्रुअरीमध्ये एकेकाळी एक प्रचंड मोठी मद्यनिर्मितीची भट्टी होती. या युनिटमध्ये वर्षाला १,००,००० बॅरलपेक्षा जास्त बिअरचे उत्पादन होत असे.
London Beer Flood disaster history
ESakal
उत्पादनासाठी, तीन मजली उंच अशा प्रचंड मोठ्या लाकडी किण्वन टाक्या बसवण्यात आल्या होत्या. या टाक्यांमध्ये एका वेळी लाखो लिटर बिअरचे किण्वन केले जात असे.
London Beer Flood disaster history
ESakal
इतकेच नव्हे, तर कंपनीच्या विशाल गोदामांमध्ये बिअरने भरलेली शेकडो मोठी पिंपे ठेवलेली असत.
London Beer Flood disaster history
ESakal
१७ ऑक्टोबर, १८१४ रोजी कारखान्यातील एका मोठ्या आंबवण्याच्या टाकीला घट्ट धरून ठेवणारी एक जड लोखंडी कडी अचानक निसटून खाली पडली.
London Beer Flood disaster history
ESakal
गोदामातील कारकून जॉर्ज क्रिक याने ही घटना पाहिली. पण त्याच्या निष्काळजीपणामुळे त्याने ती एक सामान्य घटना समजून दुर्लक्ष केले. त्यावेळी टाकीमध्ये लाखो लिटर बिअर वेगाने आंबत होती.
London Beer Flood disaster history
ESakal
ज्यामुळे आतील दाब सातत्याने वाढत होता. सायंकाळी सुमारे ५ वाजता, ती प्रचंड लाकडी टाकी मोठ्या आवाजासह फुटली आणि तिचे तुकडे तुकडे झाले.
London Beer Flood disaster history
ESakal
टाकी फुटली आणि त्यातून अंदाजे ५७० टन बिअरचा प्रचंड प्रवाह बाहेर पडला. प्रचंड दाब आणि धक्क्यामुळे गोदामात ठेवलेले शेकडो इतर बॅरल आणि पिंपे एकामागून एक फुटले.
London Beer Flood disaster history
ESakal
काही क्षणातच, लाखो लिटर गरम बिअर कारखान्यातून आजूबाजूच्या अरुंद रस्त्यांवर पसरली. मेरी बॅनफिल्ड जवळच्या न्यू स्ट्रीटमध्ये आपल्या लहान मुलीसोबत चहा पीत होत्या.
London Beer Flood disaster history
ESakal
तेव्हा बिअरच्या त्सुनामीने त्यांना वाहून नेले. जवळच्या एका पबच्या मागे भांडी घासणारी एक १४ वर्षांची मुलगी कोसळणाऱ्या भिंतीखाली चिरडली गेली.
London Beer Flood disaster history
ESakal
त्याच परिसरात एका मृत मुलाच्या शोकासाठी जमलेल्या आयरिश महिलांच्या घराचे छत बिअरच्या दाबामुळे कोसळले. या भीषण दुर्घटनेत अनेक महिलांचा मृत्यू झाला.
London Beer Flood disaster history
ESakal
सेंट जाइल्सच्या अरुंद वस्तीत योग्य निचरा व्यवस्थेच्या अभावामुळे लोकांच्या घरांमध्ये बिअर शिरली. जेव्हा बचाव पथक पोहोचले, तेव्हा ते कमरेपर्यंत बिअर आणि ढिगाऱ्यात बुडालेले होते.
London Beer Flood disaster history
ESakal
वाचलेल्यांचा शोध घेत होते. कारखान्याच्या आत असलेले कामगार सुखरूप बाहेर पडले, परंतु बाहेर आठ महिला आणि मुलांचा मृत्यू झाला.
London Beer Flood disaster history
ESakal