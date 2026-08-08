Green Peas Benefits : अतिरिक्त भूक कमी करायचीय? तर हिरवे वाटाणे खाल्लेच पाहिजे

Sandeep Shirguppe
हिरव्या वाटाण्यांमध्ये वनस्पतीजन्य प्रथिने असतात, त्यामुळे स्नायूंच्या आरोग्यास मदत होते.
Green Peas Benefits
esakal
त्यातील फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत होते.
Green Peas Benefits
esakal
फायबर, पोटॅशियम आणि इतर पोषक घटक हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Green Peas Benefits
esakal
फायबर आणि प्रथिनांमुळे जेवणानंतर रक्तातील साखर झपाट्याने वाढण्यास काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.
Green Peas Benefits
esakal
हिरवे वाटाणे पोट भरल्याची भावना वाढवतात, त्यामुळे अनावश्यक खाणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Green Peas Benefits
esakal
त्यातील व्हिटॅमिन C आणि इतर अँटिऑक्सिडंट्स शरीराच्या संरक्षण यंत्रणेला आधार देतात.
Green Peas Benefits
esakal
व्हिटॅमिन K आणि इतर पोषक घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असतात.
Green Peas Benefits
esakal
वाटाणे पौष्टिक असले तरी काही लोकांना जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास गॅस किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.
Green Peas Benefits
esakal