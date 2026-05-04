Chanakya Niti: 'नाही' म्हणायला शिका! नाहीतर लोक तुमचा गैरफायदा घेतील

Anushka Tapshalkar
Chanakya यांच्या मते, तुमच्या काही सवयी यामागे कारणीभूत असू शकतात.
Disadvantage of Kindness
sakal
सर्वजण विश्वास ठेवण्यासारखे नसतात. नातेसंबंध जपताना समोरच्या व्यक्तीला आधी नीट ओळखा.
Don't Trust Easily
sakal
काही लोक गोड बोलून विश्वास जिंकतात आणि नंतर त्याचा गैरफायदा घेतात. वैयक्तिक माहिती सहज शेअर करू नका.
Be Aware of Sweet Talkers
sakal
प्रत्येक वेळी होकार दिल्याने लोक तुमचा फायदा घेऊ लागतात. योग्य वेळी ठामपणे ‘नाही’ म्हणायला शिका.
Learn to Say NO
sakal
काम असो किंवा नातेसंबंध, प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा असणे गरजेचे आहे. तुमच्या वेळेचा आणि भावनांचा आदर करा.
Set Boundaries
sakal
लोक अनेकदा भावनिक बोलून तुमच्यावर दबाव टाकतात. स्वतःच्या मानसिक शांततेला प्राधान्य द्या.
Don't Get Under Emotional Pressure
sakal
तुमचे खासगी आयुष्य प्रत्येकाला सांगणे भविष्यात अडचणी निर्माण करू शकते. विश्वासू लोकांशीच वैयक्तिक गोष्टी शेअर करा.
Keep Private things Private
sakal
7 Mantras of Chanakya Niti for Great Workplace Success
Sakal