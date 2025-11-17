Amla Benefits : दररोजचा एक आवळा बनवतो शरीर लोखंडासारखे! तुमच्यासाठी कसा फायदेशीर ते जाणून घ्या...

सकाळ डिजिटल टीम
आवळा आकाराने लहान असला तरी त्याचे आरोग्यदायी फायदे अतिशय मोठे आहेत.
दररोज एक आवळा खाल्ल्याने तुम्ही अनेक आजारांपासून दूर राहू शकता. चला, आवळा शरीराला कशा प्रकारे फायदेशीर ठरतो ते पाहूया...
आवळ्यामध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन C असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. यामुळे सर्दी, खोकला आणि ऋतूमानातील इतर त्रासांपासून संरक्षण मिळते.
दररोज एक आवळा खाल्ल्याने पोट शांत राहते. आवळा पचनसंस्था मजबूत करतो आणि गॅस, आम्लपित्त व बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवून देतो.
आवळ्यामध्ये पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण जास्त असते. हे घटक खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यात मदत करतात आणि हृदयाकडे जाणाऱ्या रक्तप्रवाहात सुधारणा करतात.
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी दररोज एक आवळा खाल्ल्यास फायदा होऊ शकतो. आवळा रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.
आवळा शरीरातील कोलेजनचे प्रमाण वाढवतो, ज्यामुळे त्वचा तरुण व तजेलदार राहते. तसेच आवळ्याचे सेवन केल्याने केसांची वाढ सुधारते आणि केस निरोगी राहतात.
प्रिय वाचकांनो, ही माहिती फक्त सामान्य ज्ञानासाठी आहे. हा लेख उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. कोणत्याही आरोग्यसंबंधी उपचारासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
