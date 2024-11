महिनाभर जेवणात तूप खाल्ल्याने आरोग्यावर काय परिणाम होईल?

तूप खाण्याचे प्रमाण तूपाचे सेवन योग्य प्रमाणात (उदाहरणार्थ, 1-2 चमचे दररोज) केल्यास ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकते. परंतु, त्याचे अत्यधिक सेवन हानिकारक ठरू शकते.

how much eating of ghee good for health | esakal