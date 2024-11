महिनाभर चपाती न खाल्ल्यास आरोग्यावर काय परिणाम होईल? जाणून घ्या

व्हिटॅमिन आणि मिनरल्सची कमतरता चपातीमध्ये अनेक मिनरल्स, जसे की आयर्न, मॅग्नेशियम आणि जिंक, असतात. या पोषणतत्त्वांची कमी होऊ शकते.

disadvantages of not eating chapati in meal | esakal