Obesity Health Risks : लठ्ठपणा वाढतोय? तर सावधान! 'हे' 10 भयंकर आजार तुमच्या शरीरात शिरतायत; वेळीच काळजी घ्या, अन्यथा...

बाळकृष्ण मधाळे
'लठ्ठपणा' हा केवळ दिसण्याशी संबंधित प्रश्न नसून तो अनेक गंभीर आजारांचे मूळ कारण ठरतो. वाढलेले वजन शरीरातील विविध अवयवांवर विपरीत परिणाम करते आणि दीर्घकालीन आजारांचा धोका वाढवते. लठ्ठपणामुळे होणारे प्रमुख १० धोकादायक आजार पुढीलप्रमाणे आहेत..
लठ्ठपणामुळे शरीरात इन्सुलिनचा प्रभाव कमी होतो. परिणामी, रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढते. टाइप-२ डायबिटीजसाठी लठ्ठपणा हे मुख्य कारण मानले जाते.
शरीरातील अतिरिक्त चरबीमुळे रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल वाढते. यामुळे हृदयविकाराचा झटका, तसेच मेंदूला पक्षाघात (स्ट्रोक) होण्याचा धोका अनेक पटींनी वाढतो.
लठ्ठ व्यक्तींमध्ये हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे रक्तदाब वाढून हाय बीपीची समस्या निर्माण होते.
पोटावरील आणि शरीरातील अतिरिक्त चरबी यकृतामध्ये साचते. यामुळे नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) होण्याचा धोका वाढतो.
गळ्याभोवती चरबी साचल्याने झोपेत श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होतो. झोपेत श्वास अडखळणे किंवा काही क्षण थांबणे ही स्लीप अॅपनियाची प्रमुख लक्षणे आहेत.
लठ्ठपणामुळे स्तन, गर्भाशय, मोठे आतडे, मूत्रपिंड आणि यकृताच्या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.
वाढलेले वजन गुडघे, कंबर आणि पाठ यांसारख्या सांध्यांवर अधिक ताण देते. त्यामुळे वेदना, सूज आणि हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होतात.
लठ्ठपणामुळे वाढणारा मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब याचा थेट परिणाम मूत्रपिंडांवर होतो, ज्यामुळे किडनीचे आजार उद्भवू शकतात.
शरीराच्या आकारामुळे आत्मविश्वास कमी होतो. समाजातील दडपण, ताणतणाव यामुळे चिंता, नैराश्य आणि मानसिक अस्वस्थता वाढू शकते.
विशेषतः महिलांमध्ये लठ्ठपणामुळे हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते. त्यामुळे पीसीओडी / पीसीओएससारख्या समस्या निर्माण होतात.
लठ्ठपणा टाळण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि निरोगी जीवनशैली अंगीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे. वेळेवर योग्य काळजी घेतल्यास अनेक गंभीर आजारांपासून स्वतःचे संरक्षण करता येऊ शकते.
