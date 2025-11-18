Tomato Side Effects : "टोमॅटो तुमचा शत्रू ठरू शकतो! 'या' 6 लोकांनी आजच खाणे बंद करा!"

सकाळ डिजिटल टीम

टोमॅटो शरीरासाठी चांगले, पण...

टोमॅटोमध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. परंतु, काही विशिष्ट आरोग्यस्थितीत ते त्रासदायक ठरू शकतात.

या ७ प्रकारच्या लोकांनी टोमॅटो टाळावेत!

त्यातील आम्लता, बिया आणि काही संयुगे काही लोकांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या लोकांनी टोमॅटो टाळावे.

किडनी स्टोन असलेल्या व्यक्तींनी

टोमॅटोच्या बियांमध्ये ऑक्सलेट भरपूर प्रमाणात असते. हे ऑक्सलेट किडनी स्टोन वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. ज्यांना आधीपासूनच किडनी स्टोनची समस्या आहे, त्यांनी टोमॅटो विशेषतः त्याच्या बिया टाळाव्यात.

आम्लता किंवा गॅसची समस्या असलेल्यांनी

टोमॅटो नैसर्गिकरित्या आम्लयुक्त असतात. त्यामुळे पोटातील आम्लता वाढते आणि गॅस, छातीत जळजळ, अपचन यांसारख्या समस्या वाढू शकतात. अशा लोकांनी टोमॅटोचे सेवन कमी करणे योग्य.

सांधेदुखी किंवा जळजळीच्या तक्रारी असलेल्या लोकांनी

टोमॅटोमध्ये सोलानाइन नावाचे संयुग असते, जे काही व्यक्तींमध्ये जळजळ वाढवू शकते. संधिवात किंवा सांधेदुखी असलेल्या लोकांनी टोमॅटो मर्यादित प्रमाणात खावेत.

त्वचेची अॅलर्जी असलेल्या व्यक्तींनी

काही लोकांना टोमॅटो खाल्ल्यानंतर पुरळ, खाज, लालसरपणा किंवा सूज येऊ शकते. अशा व्यक्तींनी टोमॅटो खाण्यापूर्वी त्वचारोग तज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.

पचनसंस्था कमजोर असलेल्या लोकांनी

टोमॅटोचे आंबटपण व बिया पचण्यास जड जातात. त्यामुळे फुगणे, जडपणा किंवा पोटात अस्वस्थता जाणवू शकते. पचनक्रिया कमजोर असलेल्या लोकांनी त्यांचे सेवन नियंत्रित ठेवावे.

मायग्रेन असलेल्या लोकांनी

टोमॅटोमध्ये आढळणारी काही संयुगे काही व्यक्तींमध्ये मायग्रेनचा झटका ट्रिगर करू शकतात. टोमॅटो खाल्ल्यानंतर डोकेदुखी वाढत असल्यास ते टाळणे चांगले.

डिस्क्लेमर :

प्रिय वाचकांनो, ही माहिती फक्त सामान्य ज्ञानासाठी आहे. हा लेख उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. कोणत्याही आरोग्यसंबंधी उपचारासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

