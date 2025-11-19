छातीत जळजळ झाली की काय करावे? 'हे' सोपे उपाय देतील झटपट दिलासा!

सकाळ डिजिटल टीम
छातीत जळजळ ही एक सामान्य, पण त्रासदायक समस्या आहे. पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत वर येऊ लागल्यास जळजळ निर्माण होते. याला आम्लपित्त किंवा अॅसिडिटी असेही म्हणतात. छातीत जळजळ होत असल्यास खालील उपाय उपयोगी ठरू शकतात.
छातीत जळजळ जाणवताच एक ग्लास थंड दूध प्या. दूध पोटातील आम्ल निष्क्रिय करते, पोटाला थंडावा देते आणि त्वरित आराम मिळतो.
नारळ पाणी शरीराची PH पातळी संतुलित ठेवते. यामुळे पोटातील जळजळ कमी होते आणि अन्ननलिकेतील त्रासही कमी होतो.
केळीमध्ये नैसर्गिक Anti-acid गुणधर्म असतात, जे आम्लता कमी करण्यात मदत करतात. दिवसातून एक-दोन केळी खाल्ल्याने छातीत होणारी जळजळ आटोक्यात येते.
मिरची, मसालेदार पदार्थ, तळलेले पदार्थ व जंक फूड आम्ल उत्पादन वाढवतात. त्यामुळे असे पदार्थ टाळा आणि हलके, घरचे, फायबरयुक्त अन्न सेवन करा.
जेवणानंतर लगेच झोपल्यास किंवा वाकल्यास आम्ल वर येऊ शकते. त्यामुळे जेवणानंतर किमान ३०–४० मिनिटे सरळ बसा.
जेवणानंतर 10–15 मिनिटे हलके चालल्याने पचन सुधारते आणि आम्लपित्त व गॅसची समस्या कमी होते.
आले पचन सुधारते आणि आम्ल नियंत्रणात ठेवते. तुळशीची काही पाने चघळल्याने किंवा तुळशीचा काढा प्यायल्याने छातीत जळजळ कमी होते.
