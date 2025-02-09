'या' युनिक पद्धतीने 'Teddy Day' करा साजरा

Puja Bonkile

व्हॅलेंटाईन वीक

व्हॅलेंटाईन वीकची सुरूवात ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होते. तर १४ फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे म्हणून साजरा केला जातो.

टेडी डे

१० फेब्रुवारीला टेडी डे साजरा केला जाणार आहे.

युनिक पद्धती

या दिवसाला खास बनवण्यासाठी पुढील युनिक पद्धतींचा वापर करू शकता.

टेडी बिअर

या दिवसाला खास बनवण्यासाठी तुम्ही मऊ कापडाचा वापर करून एक साधा टेडी बिअर शिवू शकता किंवा विकत आणून पार्टनरला देऊ शकता.

टेडी बिअर चॉकलेट

टेडी बिअरच्या आकाराची चॉकलेट खरेदी करा किंवा घरी बनवून जोडीदाराला आनंदी करू शकता.

टेडी बिअर स्टिकर्स जार

जारमध्ये काही गोंडस टेडी बिअर स्टिकर्स किंवा अगदी एक लहान टेडी टाकून जोडीदाराला देऊ शकता.

टेडी-आकाराचा केक

या दिवसाला आणखी खास बनवण्यासाठी तुमच्या जोडीदारासाठी घरी टेडी-आकाराचा केक बनवू शकता.

टेडी बिअर थीम डेट

टेडी डे ला खास बनवण्यासाठी पार्टनरला टेडी बिअर थीम डेटचे सरप्राईज देऊ शकता.

