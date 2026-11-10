Cards Playing History: पत्त्यांच्या खेळाची सुरुवात कधी आणि कुठे झाली?

Mansi Khambe
आजकाल पत्त्यांचा खेळ सर्वत्र खेळला जातो. पण पत्त्यांचा खेळ किती जुना आहे आणि त्याचा उगम कोठे झाला? याबाबत जाणून घ्या.
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पत्त्यांचा खेळ चीनमध्ये तांग राजवंशाच्या काळात उगम पावला आणि या खेळाचा सर्वात जुना पुरावा ९व्या शतकातील आहे. सुरुवातीला, या खेळाला 'लीफ गेम' म्हटले जात असे आणि शाही दरबारात मनोरंजन व पैज लावण्यासाठी याचा वापर केला जात असे.
Cards Playing History
ESakal
पत्त्यांचा खेळ सर्वप्रथम ९व्या शतकात चीनमधील तांग राजवंशाच्या काळात दिसला. त्यांना 'लीफ गेम' म्हटले जात असे आणि सुरुवातीला शाही दरबारात मनोरंजनासाठी खेळले जात असे.
Cards Playing History
ESakal
आजच्या पत्त्यांच्या तुलनेत, सुरुवातीचे चिनी पत्ते कागदी चलनासारखे दिसत होते. त्यांचा उपयोग खेळ खेळण्यासाठी आणि पैज लावण्यासाठी केला जात असे.
Cards Playing History
ESakal
पत्त्यांचा खेळ व्यापारी मार्गांनी चीनमधून भारत आणि पर्शियामध्ये पोहोचला. पर्शियामधून हा खेळ इजिप्तमधील मामलुक सल्तनतीपर्यंत पोहोचला.
Cards Playing History
ESakal
सुमारे १३७० च्या दशकात, इजिप्तमार्गे पत्ते इटली आणि स्पेनमध्ये पोहोचले. त्यांच्या लोकप्रियतेसोबतच, त्यांना टीकेचाही सामना करावा लागला आणि १३७७ पर्यंत अनेक ठिकाणी या खेळावर बंदी घालण्यात आली.
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ESakal
मुघल सम्राट बाबरच्या कारकिर्दीत भारतात आधुनिक पत्त्यांचा खेळ सुरू झाला. हा खेळ 'गंजिफा' म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि भारतीय खेळांच्या परंपरेत त्याने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली.
Cards Playing History
ESakal
चीनच्या मिंग राजवंशाच्या न्याय मंत्रालयाच्या १७ जुलै, १२९४ रोजीच्या एका अधिकृत नोंदीत, दोन व्यक्ती कागदी पत्त्यांनी जुगार खेळत असल्याची नोंद आहे.
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ESakal
पत्त्यांच्या खेळाच्या आगमनापूर्वीही जुगार अस्तित्वात होता. प्राचीन मेसोपोटेमिया आणि चीनमधील पुराव्यांनुसार, इसवी सन पूर्व ३००० वर्षांपासून लोक पैशांच्या खेळांवर आणि इतर उपक्रमांवर पैज लावत होते.
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ESakal