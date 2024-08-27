'लालबागच्या राजा'चा इतिहास तुम्हाला माहित आहे का?

Chinmay Jagtap

क्वचितच एखादी व्यक्ती

संपूर्ण राज्यात क्वचितच एखादी व्यक्ती असेल ज्याला लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ काय आहे हे माहिती नसेल

मुंबई

मुंबईतील लालबाग परिसरातला लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ संपूर्ण राज्यात विख्यात आहे

लालबागचा राजा

लालबागचा राजा नवसाला पावतो असं म्हटलं जातं

इतिहास

मात्र लालबागचा राजाचा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे का?

1934

1934 साली लालबागचा राजा मित्र मंडळाची स्थापना झाली

मच्छीमार

त्याकाळी कोळी समाजातील मच्छीमारांनी बाप्पाला नवस केला आणि बाप्पाने तो ऐकला यामुळेच या ठिकाणी बाप्पा विराजमान झाला असं म्हटलं जातं.

पेरू चाळ

1932 साली लालबाग मधील पेरू चाळ बाजारपेठ बंद करण्यात आली. यामुळे तेथील मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाले. यासाठी आम्हाला कायमस्वरूपी जागा मिळावी असे म्हणत मच्छीमारांनी बाप्पाला नवस केला. त्यानंतर तो पूर्ण झाला.

बाप्पाची मुर्ती बसवली

पुढेयाच कोळी बांधवांनी या ठिकाणी बाप्पाची मुर्ती बसवली. त्यानंतर लालबागचा राजा नवसाला पावतो असे म्हणले जाऊ लागले

