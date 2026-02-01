Horoscope 1 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांचे कार्यक्षेत्र वाढणार

Puja Bonkile

मेष :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.

कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

वृश्‍चिक :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

मकर :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

कुंभ :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.

मीन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.