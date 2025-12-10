Horoscope 10 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांवर गुरूकृपा असेल

सकाळ वृत्तसेवा
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
हितशत्रुंवर मात कराल. वाहने जपून चालवावीत.