Horoscope 10 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांवर गुरूकृपा असेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

वृषभ :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

सिंह :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कन्या :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

तुळ :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

धनु :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

मकर :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.

कुंभ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

मीन :

हितशत्रुंवर मात कराल. वाहने जपून चालवावीत.