Horoscope 10 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांना जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.