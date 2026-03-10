Horoscope 10 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

वाहने जपून चालवावीत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

वृषभ :

उत्साह व उमेद वाढेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

मिथुन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

कर्क :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

कन्या :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

वृश्‍चिक :

मन आनंदी व आशावादी राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

धनु :

शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.

मकर :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कुंभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

मीन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.