Horoscope 11 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील

Puja Bonkile
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. प्रवास सुखकर होतील.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवीन परिचय होतील.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.