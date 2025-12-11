Horoscope 11 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील

Puja Bonkile

मेष :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

वृषभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मिथुन :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

कर्क :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

सिंह :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कन्या :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

तुळ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

वृश्‍चिक :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. प्रवास सुखकर होतील.

धनु :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मकर :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.

कुंभ :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवीन परिचय होतील.

मीन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.