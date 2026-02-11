11 February Horoscope 2026: 'या' राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभाची शक्यता

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

वृषभ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मिथुन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

कर्क :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

सिंह :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

वृश्‍चिक :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

मकर :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कुंभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मीन :

गुरूकृपा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.