Horoscope 11 January 2025: 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

वृषभ :

हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

कर्क :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न निर्माण होतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

सिंह :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

कन्या :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

तुळ :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मकर :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कुंभ :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मीन :

आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.