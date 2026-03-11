Horoscope 11 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
हितशत्रुंवर मात कराल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
संततिसौख्य लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्य उत्तम राहील.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
गुरुकृपा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.