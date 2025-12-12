Horoscope 12 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील.
राहत्या जागेचे प्रश्न निर्माण होतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.