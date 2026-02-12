12 February Horoscope 2026: 'या' राशीच्या लोकांना गुरूकृपा लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. मनोबल कमी राहील.

वृषभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मिथुन :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

सिंह :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न निर्माण होतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

कन्या :

गुरूकृपा लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

तुळ :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

धनु :

कोणालाही जामीन राहू नका. शासकीय कामे पुढे ढकलावीत.

मकर :

संततिसौख्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

कुंभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

मीन :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.